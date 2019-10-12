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Астролог назвав знаки Зодіаку, які розбагатіють вже на цих вихідних

STYLERЖиття    12.10.2019 - 07:19
Астролог назвав знаки Зодіаку, які розбагатіють вже на цих вихідних
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку фінансова удача усміхнеться вже зовсім скоро - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 повідає, кому із знаків Зодіаку на найближчих вихідних випаде унікальна можливість істотно поправити своє нестійке фінансове становище. Відомий астролог Павло Глоба впевнений, що для трьох представників зодіакального кола ці жовтневі вихідні стануть неймовірно щасливими.

Телець

У Тельця на цих вихідних буде розвинута фантазія і творче мислення. У будь-яких справах, де потрібен нестандартний, креативний підхід, він зможе досягти фантастичних результатів.

Що приверне Тельцю успіх і гроші:

  • здатність подивитися на проблему свіжим поглядом;
  • творчий підхід і нестандартне мислення.

Ну от а за справи, що вимагають точного підходу або відповідальності Тельцям на вихідних краще не братися.

Астролог назвав знаки Зодіаку, які розбагатіють вже на цих вихідних

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діва

Зірки наділять Діву енергією і пробивними здібностями, завдяки яким їй буде під силу практично все, що вона задумала.

Що приверне Діві успіх і гроші:

  • організаторські здібності і вроджене уміння командувати;
  • самостійні рішення та сміливі амбіції.

А ось за справи, що вимагають гнучкості та дипломатичності астролог радить Дівам на цих вихідних не братися.

Риби

На цих вихідних Діви бужут наділені талантом робити гроші буквально з повітря. Але у ризикованих авантюрах Дівам краще не брати участь, бо це загрожує фінансовими втратами.

Що приверне Рибам успіх і гроші:

  • справи пов'язані з бізнесом і торгівлею;
  • ретельне планування інвестицій.

Ну а спонтанних і не до кінця продуманих рішень в найближчі дні Павло Глоба не рекомендує приймати.

Здатне змінити життя зовсім скоро: астролог надихнула прогнозом Слухайте і аналізуйте: знаки Зодіаку, яких чекає казкова удача
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