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Астролог назвал знаки Зодиака, которые разбогатеют уже на этих выходных

STYLERЖизнь    12.10.2019 - 07:19
Астролог назвал знаки Зодиака, которые разбогатеют уже на этих выходных
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Каким знакам Зодиака улыбнется финансовая удача уже совсем скоро - в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 поведает, кому из знаков Зодиака на ближайших выходных предоставится уникальная возможность существенно поправить свое пошатнувшееся финансовое положение. Именитый астролог Павел Глоба уверен, что для трех представителей зодиакального круга эти октябрьские выходные станут невероятно удачливыми.

Телец

У Тельца на этих выходных будет развита фантазия и творческое мышление. В любых делах, где требуется нестандартный, креативный подход, он сможет добиться фантастических результатов.

Что привлечет Тельцу успех и деньги:

  • способность посмотреть на проблему свежим взглядом;
  • творческий подход и нестандартное мышление.

Ну вот а за дела, требующие точного подхода или ответственности Тельцам на выходных лучше не браться.

Астролог назвал знаки Зодиака, которые разбогатеют уже на этих выходных

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Дева

Звезды наделят Деву энергией и пробивными способностями, благодаря которым ей будет по плечу практически все, что она задумала.

Что привлечет Деве успех и деньги:

  • организаторские способности и врожденное умение командовать;
  • самостоятельные решения и смелые амбиции.

А вот за дела, требующие гибкости и дипломатичности астролог советует Девам на этих выходных не браться.

Рыбы

На эти выходные Девы будут наделены талантом делать деньги буквально из воздуха. Но в рискованных авантюрах Девам лучше не участвовать, так как это грозит финансовыми потерями.

Что привлечет Рыбам успех и деньги:

  • дела связанные с бизнесом и торговлей;
  • тщательное планирование инвестиций.

Ну а спонтанных и не до конца продуманных решений в ближайшие дни Павел Глоба не рекомендует принимать.

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