Астролог назвав знаки Зодіаку, які отримають солідний прибуток на вихідних

Ці знаки Зодіаку не повинні сидіти склавши руки, а дерзати, засукавши рукави, на цих вихідних. А зірки обіцяють їм активну підтримку - впевнений Павло Глоба
Гороскоп 2019 обіцяє деяким представникам зодіакального кола казкове фінансове везіння вже в найближчі вихідні, 5 та 6 жовтня. Відомий астролог Павло Глоба назвав три знака Зодіаку і дав їм пораду, в яких сферах вони можуть досягти успіху і збагатитися вже сьогодні.
Телець на цих вихідних буде підкорювати оточуючих своєю чарівністю. Харизма і вміння комунікувати принесуть приємні дивіденди у вигляді тугого гаманця.
Що приверне Тельцю успіх і гроші:
А ось за нудні рутинні справи, що вимагають увагу до дрібниць, астролог радить не братися.
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)
Діви на цих вихідних будуть на коні. Зірки прихильні до представників цього знака. Корисні знайомства і підтримка вищестоящих допоможуть Дівам зробити неможливе.
Що завтра приверне Діві успіх і гроші:
А ось непродуманих грошових витрат Дівам на цих вихідних слід уникати.
Для Козерога в ці вихідні не буде нічого неможливого. Його енергія, цілеспрямованість і лідерські задатки дозволять Козерогові з легкістю здійснити те, за що в інший час він не став би навіть братися.
Що завтра приверне Козерогові успіх і гроші:
За копіткі монотонні справи Козерогам на вихідних не варто братися.