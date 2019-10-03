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Астролог розповів, кому восени дуже не пощастить у коханні

STYLERЖиття    03.10.2019 - 13:37
Астролог розповів, кому восени дуже не пощастить у коханні
Гороскоп любові на осінь 2019 від астролога (колаж РБК-Україна)

Астролог розповів, які знаки Зодіаку восени чекають невдачі на любовному фронті

Гороскоп 2019 обіцяє деяким знакам Зодіаку проблеми на любовному фронті. Про це говорить астролог Павло Глоба.

Представникам яких саме зодіакальних сузір'їв не пощастить у романтичних стосунках восени - читайте в гороскопі від знаменитого фахівця з частини астрології.

Телець

Астролог розповів, кому восени дуже не пощастить у коханні

Гороскоп кохання на осінь 2019 для Тельців від астролога (pixabay.com)

Осінь для Тельців досить невдалий період для особистого життя. Одружених або заміжніх представників цього знаку чекають проблеми вдома - вірогідні постійні конфронтації з другою половинкою. Астролог рекомендує Тельцям проявити витримку і придушити агресію. У будь напруженої ситуації постарайтеся спокійно видихнути і не відповідати на прояв негативу. Зробіть все можливе для збереження сім'ї, інакше осінь 2019 року може стати точкою неповернення.

Лев

Астролог розповів, кому восени дуже не пощастить у коханні

Гороскоп кохання на осінь 2019 для Львів від астролога (pixabay.com)

Протягом майже всього жовтня-листопада Леви будуть потрапляти в конфліктні ситуації і стикатися з проблемами в сім'ї. В останній осінній місяць є навіть величезний шанс порвати відносини з другою половинкою. Більше того, крім проблем у сім'ї у Львів з'являться і складності на роботі... Астролог радить зберігати спокій, адже тільки в такому положенні володарі цього знаку Зодіаку зможуть пройти важкий період.

Риби

Астролог розповів, кому восени дуже не пощастить у коханні

Гороскоп кохання на осінь 2019 для Риб від астролога (pixabay.com)

Риб, попереджає астролог, в жовтні може кинути кохана людина. А в листопаді є великий шанс втратити надію завоювати чиєсь серце. Головне в ці місяці не виявляти зайвих емоцій і не істерити. Рибам слід або спокійно обговорити всі проблемні моменти, або перестати контактувати з тим, хто провокує вас на негатив. Самовладання і розсудливість змусять вашу другу половинку змінити своє рішення.

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