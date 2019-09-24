Астролог назвав знаки Зодіаку, яким у жовтні дістануться найбільші гроші

Гороскоп на жовтень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку жовтень стане зоряним часом - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп на жовтень 2019 підкаже, яким знакам Зодіаку усміхнеться удача у фінансовій сфері. Прихильність планет принесе представникам цих сузір'їв казкове везіння, але і попрацювати цим везунчикам для закріплення успіху також доведеться.

Відомий астролог Павло Глоба назвав три знака Зодіаку, які зможуть зірвати куш в середині осені 2019 року.

Близнюки

Представники цього знаку зможуть нарешті впоратися з труднощами, які переслідували їх останні кілька місяців. Астролог впевнений, що для Близнюків невдачі і негаразди позаду, і в жовтні їх справи стрімко підуть в гору.

Імпульсивність Близнюків перетвориться у креативність, яка дозволить їм заробити там, де не зміг би отримати прибуток жоден представник іншого знака. Павло Глоба радить Близнюкам прожити цей період серцем, а не розумом, і тоді у них все вийде.

Гороскоп на жовтень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Терези

А ось Терезам астролог навпаки рекомендує включити здоровий глузд і логіку. Всі їхні дії, спрямовані на здобуття довгоочікуваного багатства, повинні бути ретельно продумані і виважені. Тільки в цьому випадку їм вдасться непогано заробити.

До кінця жовтня особливу увагу варто приділити довгостроковому плануванню, розставленню пріоритетів та складанню чіткого плану дій. Саме послідовне виконання пунктів цього плану стане Терезам у нагоді. Якщо вони будуть дотримуватися рекомендацій, то і самі не помітять, як їх бюджет поповниться на значну суму.

Гороскоп на жовтень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Водолій

На Водолія також чекає успіх в грошах до кінця жовтня. Астролог впевнений, що представникам цього знаку варто передусім бути собою, щоб отримати довгоочікуваний прибуток. Це означає, що Водоліям потрібно робити те, що у них добре виходить.

Як варіант розвитку подій може бути перетворення хобі на додаткове джерело доходу. У цьому випадку робота буде приносити не тільки гроші, але й емоційне задоволення. Саме робота в задоволення - запорука успіху Водоліїв у жовтні, а робота в команді може в рази збільшити шанси на успіх.