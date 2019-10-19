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Астролог назвав щасливчиків, які отримають солідний прибуток на вихідних

STYLERЖиття    19.10.2019 - 07:24
Астролог назвав щасливчиків, які отримають солідний прибуток на вихідних
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

На ці знаки Зодіаку чекає приголомшливий фінансовий успіх на вихідних 19 і 20 жовтня - гороскоп від Павла Глоби

Гороскоп 2019 називає головних везунчиків найближчих жовтневих вихідних. Ці знаки Зодіаку за прогнозом відомого астролога Павла Глоби вже сьогодні-завтра якщо не збагатяться, то вже точно поправлять своє матеріальне становище.

Планети обіцяють цим двом знакам неймовірний фарт у фінансовій сфері 19 і 20 жовтня.

Рак

Енергія Раків буде бити ключем. Все навколо стане об'єктом його інтересів і бурхливої діяльності. Оточуючим буде складно йому в чому-небудь відмовити - опиратися Раку - собі дорожче.

Що приверне Раку успіх і гроші:

  • складні завдання,
  • реалізація глобальних задумів,
  • подолання перешкод.

Астролог не рекомендує Ракам заганяти себе в жорсткі рамки, а також не радить справи, які припускають дипломатичність.

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Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діва

Діва зможе дивувати оточуючих своєю креативністю. Якщо захоче, вона може стати генератором творчих і нестандартних ідей. Єдина умова: широту мислення Діви ніщо не повинно обмежувати.

Що приверне Діві успіх і гроші:

  • новий, експериментальний підхід до звичних справ,
  • рішення нестандартних завдань,
  • будь-які питання, які не можна вирішити логікою.

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А от справи, що вимагають терпіння й уміння концентруватися, можуть призвести Діву до краху, - вважає Павло Глоба.

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