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Щасливчики місяця: астролог розповів, хто доб'ється успіху в жовтні

STYLERЖиття    15.10.2019 - 06:32
Щасливчики місяця: астролог розповів, хто доб'ється успіху в жовтні
Гороскоп 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку жовтень стане щасливим періодом - у гороскопі Павла Глоби

Гороскоп 2019 розповість про знаки Зодіаку, яким доля приготувала справжні сюрпризи в цьому місяці. Астролог Павло Глоба назвав трьох представників зодіакальних сузір'їв які доб'ються успіху у кар'єрі і зароблять гроші.

Діва

В цьому місяці ваш прогрес буде прямо залежати від наполегливості і завзятості. Тому дійте сміливіше і дивіться вперед з оптимізмом. Це допоможе вам проявити винахідливість і подолати будь-які перешкоди, які можуть існувати на вашому шляху. А після того як ви це зробите, ніщо не буде заважати вам здійснити задумані зміни.

Якщо колись ви допустили якусь помилку, уважно проаналізуйте всі і постарайтеся зробити відповідні висновки, щоб не повторити її в майбутньому.

24 число буде дуже вдалим для вас днем. Якщо ви ведете пошуки нової роботи, активно розсилайте своє резюме і домовляйтеся про співбесідах. 27 числа не соромтеся відкрито висловлювати свою точку зору вголос. Оточуючим безумовно слід її дізнатися.

Щасливчики місяця: астролог розповів, хто доб'ється успіху в жовтні

Гороскоп 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Скорпіон

В цьому місяці перед вами відкриється безліч нових кар'єрних можливостей та перспектив. 23 число особливо сприяє будь-яким новим починанням. Ви вже встигли закласти для них досить міцний фундамент.

28 числа перед вами можуть несподівано відкритись нові горизонти. В наступному місяці вам випаде другий шанс справити хороше враження на тих людей, знайомство з якими у вас спочатку не склалося.

Риби

У цьому місяці вам, ймовірно, доведеться вирішувати ряд питань і проблем, пов'язаних з розподілом ресурсів. Крім того, ви повинні будете присвятити якийсь час зміцненню відносин з іншими людьми. Постарайтеся підшукати собі кількох нових соратників і впливових друзів.

15 числа зберігайте гнучкість мислення і будьте готові вчитися новому. 21 числа зірки можуть несподівано відкрити перед вами безліч нових горизонтів.

27 число також сприятиме вашому кар'єрному прогресу. Дійте ініціативно. Просто поставте якусь амбітну мету, і ви обов'язково зумієте її досягти.

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