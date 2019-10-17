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Астролог назвав знаки Зодіаку, які розбагатіють в 2020 році

STYLERЖиття    17.10.2019 - 06:22
Астролог назвав знаки Зодіаку, які розбагатіють в 2020 році
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку наступаючий 2020 рік стане неймовірно щасливим - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп на 2020 рік розповість, хто зі знаків Зодіаку зможе суттєво поправити матеріальне благополуччя у високосному році. Відомий астролог Павло Глоба склав астрологічний прогноз, в якому вказав трьох представників зодіакального кола, на яких у 2020 році чекає успіх і багатство.

Тельці

У Тельців нарешті настане сприятливий період. Труднощі, невирішені завдання - все залишиться в році, що минає. У 2020-му представники знаку відчують гармонію і спокій. І разом з цим настане час матеріального благополуччя. Астролог припускає, що Тельці зможуть отримати небачене багатство, про яке раніше не могли навіть і мріяти.

Астролог назвав знаки Зодіаку, які розбагатіють в 2020 році

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діви

2020-й рік для Дів пройде під знаком стабільності і процвітання. Діви зможуть сповна насолодитися щедрими результатами своєї наполегливої праці. Представники знаку нарешті зможуть відпочити від нескінченної гонитви за матеріальними благами. Тим не менш астролог рекомендує Дівам проаналізувати минулі помилки, адже існує ризик їх повторити.

Скорпіони

У наступному році Скорпіонів чекають глобальні зміни, в тому числі і у фінансовій сфері. Щоб здійснилося бажане, Павло Глоба радить перестати озиратися в минуле. Скорпіонам у 2020 році потрібно сміливо йти вперед - така рішучість принесе їм багатство, яке з'явиться абсолютно несподівано.

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