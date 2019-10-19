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Астролог назвал счастливчиков, которые получат солидную прибыль на выходных

STYLERЖизнь    19.10.2019 - 07:24
Астролог назвал счастливчиков, которые получат солидную прибыль на выходных
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Эти знаки Зодиака ждет ошеломительный финансовый успех на выходных 19 и 20 октября - гороскоп от Павла Глобы

Гороскоп 2019 называет главных везунчиков ближайших октябрьских выходных. Эти знаки Зодиака по прогнозу известного астролога Павла Глобы уже сегодня-завтра если не обогатятся, то уже точно поправят свое материальное положение.

Планеты обещают этим двум знакам невероятный фарт в финансовой сфере 19 и 20 октября.

Рак

Энергия Раков будет бить ключом. Все вокруг станет объектом его интересов и бурной деятельности. Окружающим будет сложно ему в чем-либо отказать - противиться Раку - себе дороже.

Что привлечет Раку успех и деньги:

  • сложные задачи,
  • реализация глобальных замыслов,
  • преодоление преград.

Астролог не рекомендует Ракам загонять себя в жесткие рамки, а также не советует дела, которые предполагают дипломатичность.

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Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Дева

Дева сможет удивлять окружающих своей креативностью. Если захочет, она может стать генератором творческих и нестандартных идей. Единственное условие: широту мышления Девы ничто не должно ограничивать.

Что привлечет Деве успех и деньги:

  • новый, экспериментальный подход к привычным делам,
  • решение нестандартных задач,
  • любые вопросы, которые нельзя решить логикой.

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А вот дела, требующие терпения и умения концентрироваться, могут привести Деву к краху, - считает Павел Глоба.

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