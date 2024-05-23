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Виктору Павлику сделали операцию: "Пол часа остановки сердца"

Четверг 23 мая 2024 14:55
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Виктору Павлику сделали операцию: "Пол часа остановки сердца" Певец был в реанимации (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Полина Иваненко

Украинский певец Виктор Павлик перенес операцию. Жена артиста, блоггер Екатерина Репяхова, уже рассказала о его состоянии, а также отметила, что это были сверхсложные дни для ее семьи.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом избранница певца рассказала в новом посте на своей странице в Instagram.

Что произошло с Павликом

Репяхова уже рассказывала, что у артиста проблемы со здоровьем. Один из клапанов в сердце Павлика не выполняет свою функцию, поэтому врачи говорили о необходимости операции еще год назад. Впрочем, артист не хотел ложиться под нож.

Но потом Павлика уговорили. И сейчас он проходит реабилитацию. Впрочем, этому предшествовали 10 дней, которые оказались очень непростыми.

Как оказалось, певец попал в реанимацию, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"10 дней в больнице. 4 часа операции. Пол часа остановки моего любимого сердца. Пол часа аппарата искусственного кровообращения. 2 суток в реанимации. Пол суток ИВЛ и ожидание, когда начнет дышать сам. 2 суток без связи. 2 суток бесконечных звонков в реанимацию", - рассказала Репяхова.

Виктору Павлику сделали операцию: &quot;Пол часа остановки сердца&quot;

Виктору Павлику сделали операцию: &quot;Пол часа остановки сердца&quot;

Павлик перенес операцию (скриншоты)

По словам блогерши, это время стало для нее "вечностью". Она навещала Павлика в больнице и сняла встречу с ним на видео. Репяхова держала мужа за руку и заметно волновалась.

"Это были сверхсложные дни, которые мы пережили вместе", - рассказала супруга артиста.

В комментариях фаны пожелали Павлику скорейшего восстановления после операции. Также пользователи поддержали Репяхову, которая волновалась за мужа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Санину заметили с мужчиной, но это не ее избранник.

Кроме этого, недавно стало известно, что Усик снимется в голливудском фильме вместе со "Скалой" Джонсоном.

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