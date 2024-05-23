"Кто это с ней": Санину заметили с мужчиной, но это не ее избранник

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина "засветилась" в новом видео блогера Николаса Кармы. И артистка заинтересовала сеть не только стоимостью своей одежды, но еще и тем, что рядом с ней был мужчина, но не ее избранник Валерий Бебко.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое Карма разместил в TikTok .

Санина заинтриговала сеть

Так, сейчас артистка гастролирует по Украине. И Карма "подловил" ее в Киеве. Санина шла по набережной, когда к ней подбежал блогер.

И в кадр попала не только певица. Рядом с ней шел мужчина, которого сразу увидели пользователи.

Санина "засветилась" в видео Кармы (скриншоты)

"А кто это с ней в начале, мужчина?" - начали спрашивать пользователи.

Другие же комментаторы пытались угадать, с кем гуляла Санина. Не обошлось даже о шутках относительно того, что рядом с певицей был танцор-беглец Влад Яма.

Также пользователи выдвинули версии о том, что артистка "засветилась" либо со своим стилистом Славой Чайкой, либо с парикмахером Вячеславом Дацюком.

Санина и ее муж Вал (коллаж: РБК-Украина)

Также юзеры начали интересоваться, где сейчас супруг Саниной - гитарист Валерий Бебко. По мнению комментаторов, он до сих пор может находиться за границей.

Реакция сети (скриншоты)

На фоне слухов о разводе и "исчезновении" мужа Саниной из соцсетей, фанаты выдвигают немало версий. Одни осуждают, другие же не берутся оценивать – мнения разделились.