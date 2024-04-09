ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Артем Пивоваров прокомментировал слухи о женитьбе

Вторник 09 апреля 2024 11:20
UA EN RU
Артем Пивоваров прокомментировал слухи о женитьбе Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Иванна Пашкевич

В последнее время в сети ходят слухи, что певец Артем Пивоваров женился. Правда это или нет - решил прокомментировать сам артист.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для программы "ТУР Звездами" от Люкс ФМ.

Артем Пивоваров прокомментировал слухи о браке

Так, во время разговора с певцом ведущая заметила у него на правой руке обручальное кольцо и поинтересовалась, это кольцо или просто аксессуар.

В ответ Артем заявил, что это лишь украшение.

Что касается планов по поводу свадьбы он также отреагировал неоднозначно: "Планов очень много".

То же самое он сказал, когда у него спросили о том, свободно ли его сердце.

Напомним, Пивоваров долгое время встречался с девушкой Дарьей Чередниченко. В 2017 году Даша даже снялась в клипе своего парня "Моя Ночь", однако через некоторое время пара разошлась.

Артем Пивоваров прокомментировал слухи о женитьбе

Артем Пивоваров с Дашей Чередниченко (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Сейчас свою личную жизнь звезда скрывает.

Недавно мы рассказывали 10 фактов об Артеме Пивоварове, которые вас удивят.

Также мы писали, что известная украинская актриса выходит замуж за иностранца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Артем Пивоваров Звезды шоу-бизнеса Отношения Женитьба
NEWS
Кадровые изменения в ВСУ. Уволены командующие ОК "Юг" и "Запад", - источники
Кадровые изменения в ВСУ. Уволены командующие ОК "Юг" и "Запад", - источники