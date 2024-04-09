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Артем Пивоваров прокоментував чутки про одруження

Вівторок 09 квітня 2024 11:20
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Артем Пивоваров прокоментував чутки про одруження Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Останнім часом мережею ходять чутки, що співак Артем Пивоваров одружився. Правда це чи ні - вирішив прокоментувати сам артист.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для програми "ТУР Зірками" від Люкс ФМ.

Артем Пивоваров прокоментував чутки про одруження

Так, під час розмови зі співаком ведуча помітила у нього на правій руці обручку і поцікавилася, це каблучка чи просто аксесуар.

У відповідь Артем заявив, що це лише прикраса.

Щодо планів з приводу весілля він також відреагував неоднозначно: "Планів дуже багато".

Те ж саме він сказав, коли у нього запитали про те, чи вільне його серце.

Нагадаємо, Пивоваров довгий час зустрічався з дівчиною Дариною Чередниченко. У 2017 році Даша навіть знялася в кліпі свого хлопця "Моя Ночь", проте через деякий час пара розійшлася.

Артем Пивоваров прокоментував чутки про одруження

Артем Пивоваров з Дашею Чередниченко (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Зараз своє особисте життя зірка приховує.

Нещодавно ми розповідали 10 фактів про Артема Пивоварова, які вас здивують.

Також ми писали, що відома українська акторка виходить заміж за іноземця.

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