Артем Пивоваров прокоментував чутки про одруження
Останнім часом мережею ходять чутки, що співак Артем Пивоваров одружився. Правда це чи ні - вирішив прокоментувати сам артист.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для програми "ТУР Зірками" від Люкс ФМ.
Артем Пивоваров прокоментував чутки про одруження
Так, під час розмови зі співаком ведуча помітила у нього на правій руці обручку і поцікавилася, це каблучка чи просто аксесуар.
У відповідь Артем заявив, що це лише прикраса.
Щодо планів з приводу весілля він також відреагував неоднозначно: "Планів дуже багато".
Те ж саме він сказав, коли у нього запитали про те, чи вільне його серце.
Нагадаємо, Пивоваров довгий час зустрічався з дівчиною Дариною Чередниченко. У 2017 році Даша навіть знялася в кліпі свого хлопця "Моя Ночь", проте через деякий час пара розійшлася.
Артем Пивоваров з Дашею Чередниченко (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Зараз своє особисте життя зірка приховує.
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