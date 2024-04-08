Известная украинская актриса выходит замуж за иностранца: "Влюбились на английском языке"

Екатерина Кистень - известная украинская актриса, которая нарез проживает за границей, впервые за долгое время дала интервью и рассказала о своей любви.

Детальнее об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разговор актрисы со славой Деминым на YouTube.

Когда завязались отношения

Екатерина искренне рассказала, что ее отношения с представителем другой страны продолжаются уже довольно долгое время и она готова к этапу жить вместе, ведь раньше женщина нуждалась в свободе и собственном пространстве.

"Это уже второй год моих отношений. И кто бы мог представить, что это будет швед, с которым мы общаемся на английском, при всех сложностях разного менталитета. Но это говорит, что это понимание на другом уровне, потому что если бы у нас было понимание языком, было бы тяжело, но это чувство, оно какое-то большое", - отметила Екатерина.

Стоит сказать, что актриса уже не в первый раз говорит о своих отношениях, но сейчас Екатерина открывает закулисье своей личной жизни и объясняет многие вещи.

"Я только сейчас осознаю, что люблю этого человека. Я пробираюсь сквозь дебри моего мировоззрения, моего прошлого опыта", - сказала Кистень.

Екатерина также отметила, что эта любовь произошла в тяжелое время, когда идет война, меняется образ жизни, страна проживания. И именно из-за всех этих ситуаций ее отношения развиваются долго.

Екатерина Кистень о своей любви (скриншот)

Планирует ли Екатерина свадьбу с любимым

"Я всегда хотела в какое-то путешествие, и я вообще не очень люблю все эти свадебные посиделки. Мне кажется, что самые несчастные люди на свете муж и жена, потому что они сначала все это организовывают, потом проводят", - призналась Екатерина.

Также актриса подметила, что есть, какая-то магия белой фаты которая ее бесила. И она всегда думала, что будет в каком-нибудь экстравагантном костюме на собственной свадьбе, а сейчас видит в этом красоту.

Такими размышлениями о нарядах, Кистень лояльно отошла от прямого ответа, но и так понятно, что свадьба планируется, и скорее всего, в классическом белом платье.