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Арсен Мирзоян прокомментировал слухи об изменах Тоне Матвиенко

Понедельник 29 апреля 2024 08:07
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Арсен Мирзоян прокомментировал слухи об изменах Тоне Матвиенко Арсен Мирзоян с Тоней Матвиенко (фото: facebook.com/a.matviyenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский исполнитель Арсен Мирзоян ответил, что думает о сплетнях по поводу его измен жене, певице Тони Матвиенко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью музыканта для программы "33 вопроса от Люкс ФМ".

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По словам артиста, на новости о том, что он якобы изменяет жене, Арсен не реагирует.

По его мнению, только желтая пресса может себе позволить подобный материал.

Однако если речь идет об адекватном СМИ, то пресс-служба Мирзояна начинает реагировать и опровергать это.

Звезда заявляет, что они с Тоной просто смеются над такими статьями. В их отношениях нет никаких недоразумений, ведь они уже более 10 лет вместе.

Арсен Мирзоян прокомментировал слухи об изменах Тоне Матвиенко

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко с детьми (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

"В здоровых нормальных отношениях мужчина никогда не начнет ссору. Это привилегия женщины. Все начинается с того, что "Я же просто спросила", - с улыбкой сказал Арсен.

Также он добавил, что они с певицей почти не ссорятся.

Отметим, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко вместе уже более 10 лет, вместе воспитывают 7-летнюю дочь Нину.

До отношений с дочерью покойной Нины Матвиенко певец был в браке с женщиной по имени Анна, которая родила ему двух сыновей.

Недавно украинская певица раскрыла новые детали романа с женатым продюсером.

Также Рамина впервые призналась, кто стал инициатором их с женихом разрыва.

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