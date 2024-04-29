ua en ru
Пн, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Арсен Мірзоян прокоментував чутки про зради Тоні Матвієнко

Понеділок 29 квітня 2024 08:07
UA EN RU
Арсен Мірзоян прокоментував чутки про зради Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян з Тонею Матвієнко (фото: facebook.com/a.matviyenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Український виконавець Арсен Мірзоян відповів, що думає про плітки з приводу його зрад дружині, співачці Тоні Матвієнко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю музиканта для програми "33 запитання від Люкс ФМ".

Деталі

Зі слів артиста, на новини про те, що він начебто зраджує дружині, Арсен не реагує.

На його думку, лише жовта преса може собі дозволити подібний матеріал.

Однак якщо мова йде про адекватне ЗМІ, то пресслужба Мірзояна починає реагувати і спростовувати це.

Зірка заявляє, що вони з Тоною просто сміються над такими статтями. В їхніх стосунках немає жодних непорозумінь, адже вони вже понад 10 років разом.

Арсен Мірзоян прокоментував чутки про зради Тоні Матвієнко

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко з дітьми (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

"У здорових нормальних стосунках чоловік ніколи не почне сварку. Це привілей жінки. Все починається з того, що «Я ж просто запитала", - з посмішкою сказав Арсен.

Також він додав, що вони зі співачкою майже не сваряться.

Зазаначимо, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко разом уже понад 10 років, разом виховують 7-річну доньку Ніну.

До стосунків із дочкою покійної Ніни Матвієнко співак був у шлюбі з жінкою на ім'я Ганна, яка народила йому двох синів.

Нещодавно українська співачка розкрила нові деталі роману з одруженим продюсером.

Також Раміна вперше зізналась, хто став ініціатором їхнього з нареченим розриву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тоня Матвиенко Арсен Мирзоян Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні