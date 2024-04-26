"Было полное разочарование". Рамина впервые призналась, кто стал инициатором их с женихом разрыва

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск YouTube-проект звезды "30+" , куда она пригласила своего бывшего.

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По словам знаменитости, инициатором расставания стал Женя. Перед этим пара ходила на парную терапию, потому что хотела спасти отношения. Однако после нее ссорилось еще больше.

"У нас последние два года были такие отношения, которые можно было прекращать. Когда-то я ему написала сообщение, что "благодарна тебе за два момента в своей жизни: когда я тебя встретила и когда мы расстались", – рассказала Эсхакзай.

После разрыва с любимым, призналась журналистка, она была разочарована, ведь с этим человеком планировала прожить всю жизнь. Это был план, и они его придерживались.

Рамина Эсхакзай с Евгением Прониным (фото: instagram.com/raminalalala)

"Я была зациклена в отношениях на том, чтобы в будущем мы прошли марафон из испытаний, чем наслаждалась тем, что есть. Для меня это была трагедия, что мне сделали предложение, 5 лет прожила с человеком и на этом все. Я хотела говорить людям плохое о Жене, потому что он меня, как женщину ранил", - поделилась знаменитость.

Также звезда рассказала, что Евгений "придумал максимально тупую причину расставания: что его утомило, что она постоянно опаздывает".

"Я ответила, что, когда начали встречаться, ты этого не замечал? Он мне потом сказал: "Рамина, ты настолько крутая, что я даже не могу дотянуться до тебя", - такие две разные причины", - добавила она.

В конце концов блогеру удалось простить Пронина. Это произошло после его душевного сообщения.

"Рамина, то, что наши отношения не удались, для меня тоже такая же трагедия, как и для тебя. Я так же переживаю это, как личную неудачу. Мы с тобой не общались почти год. У меня изменилось видение жизни, те люди, с которыми я думал, что не буду общаться, оказались прикольными и я с ними общаюсь", - говорилось в смс от Евгения.

"Он написал большое сообщение, сказал просто "извини". У меня были слезы на глазах, как будто я ждала это сообщение целый год, и я ответила ему: "Женя, ты оказался нормальным человеком". И после этого сообщения у меня не было желания о Жене говорить что-то плохое, я отнеслась к нему, как к обычному человеку", - призналась Эсхакзай.

Также звезда посоветовала всем мужчинам и женщинам сходить к специалисту, который поможет пережить разрыв с любимым человеком.

Напомним, что в апреле 2023 года Рамина объявила о расставании с Евгением Прониным. Новость стала полной неожиданностью, ведь пара была вместе пять лет и готовилась к свадьбе.

Тогда журналистка отмечала, что на их отношения серьезно повлияла ее работа, ведь во время войны она начала все больше времени уделять новым проектам и меньше проводила его с избранником.