"Во мне есть детская наивность". Украинская певица раскрыла новые детали романа с женатым продюсером

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для OBOZ.UA.

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Недавно артистка призналась, что у нее с Дмитрием были отношения длиной в восемь лет.

Все началось, когда она была участницей группы "Горячий шоколад".

"Наша любовь к музыке и творчеству в определенный момент переросла в настоящие чувства друг к другу. Мне было восемнадцать лет, мы работали бок о бок по двадцать четыре часа в сутки. Мы написали много песен, в том числе для самых известных исполнителей - Ани Лорак, Тины Кароль и других. Вполне естественно, что мы сблизились", - поделилась исполнительница.

Климашенко был женат, но это не помешало влюбленным. Артистка призналась, что знала жену Дмитрия лично, но в молодости не осознавала полностью, насколько женщина пострадала от того, что ее муж имел связь с другой.

Дмитрий Климашенко (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Позже она позвонила Анике и извинилась. С течением времени певица приняла решение покинуть коллектив.

По словам TAYANNA, Климашенко возмутился из-за этого и потребовал, чтобы она заплатила штраф за нарушение контракта, который составил 50 тысяч долларов.

Несколько лет Татьяна выплачивала эту сумму.

Впоследствии экс-продюсер Решетняк заявил в программе "Зірковий шлях", что у него не было длительного романа с бывшей подопечной.

"Она дружила, общалась с моей семьей. Ее воспринимали как своего человека, но никоим образом не в той роли, о которой она говорила. Это же нонсенс. Такого не может быть. Это не правда. Ее любил и отец мой покойный, и моя семья, и сестра, и мама, и жена, и дети. Даже если были какие-то грешки, то они оставались между нами. Но это не обязательно, чтобы кто-то об этом говорил и знал", - говорил Дмитрий.

Артистка заявила, что после раскрытия этой истории она стала осторожнее в обсуждении своей личной жизни публично.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"Иногда я думаю, что не всегда нужно говорить всю правду. Люди разные, и могут воспринимать это через свою призму видения жизни. Во мне действительно присутствует какая-то детская откровенность и наивность",- призналась звезда.

"Мне даже порой говорят: "Вам надо выйти замуж за мужчину, который будет знать вашу эту тонкость и оберегать". А еще советуют выписывать пережитое в песнях, а в интервью не всегда рассказывать правду. Потому что я же так же тонко потом реагирую на комментарии и ситуации, которые потом происходят", - добавила она.