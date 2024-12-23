Мирзоян растрогал личной историей о Нине Матвиенко, о которой никогда не рассказывал

Украинский певец Арсен Мирзоян рассказал трогательную историю о своей теще - легендарной артистке Нине Матвиенко, которая умерла в октябре 2023 года.

После начала полномасштабной войны семья, как и многие украинцы, столкнулась с отключениями света, а также воды из-за повреждений вследствие массированных ракетных атак. Одну из таких историй рассказал Мирзоян.

"У меня много разных смешных случаев и грустных. Как-то ракета ночью прилетела, не стало воды, электричества, и мы начали бегать по двору в поиске чего-то. Слава Богу, что был снег на улице! Когда-то Нине Митрофановне подружка надарила пластиковых ваз, очень много. И мы как начали с ней собирать снег в те вазы. Говорю: "Ну что, будем жить". Она набирает, смеется", - вспомнил Мирзоян.

Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Напомним, Арсен Мирзоян - второй муж дочери Нины Матвиенко Тони.

Пара познакомилась во время съемок в проекте "Голос країни" в 2011 году. Сначала между ними завязались дружеские отношения. Мирзоян не скрывал, что Тоня ему понравилась сразу, однако девушка долгое время не отвечала взаимностью.

После окончания шоу они отправились в тур по городам Украины, затем Мирзоян снялся в клипе Матвиенко. Постепенно артисты поняли, что их отношения переросли во что-то большее.

Однако Арсен Мирзоян на то время был в браке и вместе с супругой воспитывал двоих сыновей. Чтобы понять, настоящие это чувства или просто влюбленность, паре понадобился год.

В начале 2016 года у них родилась дочь, которую назвали в честь Нины Матвиенко. А узаконила свои отношения пара лишь летом 2017 года.

Недавно Тоня Матвиенко призналась, что ее мама сначала была против отношений с Мирзояном, так как у него была другая семья.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, их дочь Нина и Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)