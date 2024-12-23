Арсен Мирзоян рассказал, как Тоня Матвиенко пережила потерю матери: "Могла говорить, что я невнимательный"

В октябре прошлого года ушла ушла из жизни украинская исполнительница Нина Матвиенко, и для ее дочери Тони эта потеря стала настоящим болезненным ударом. Теперь муж певицы рассказал, как его избранница пережила тот непростой период.

Как Тоня Матвиенко пережила потерю матери

Арсен Мирзоян говорит, что первое время старался лишний раз не напоминать об этом, чтобы не травмировать любимого человека. Он признался, что в определенные моменты Тоня могла назвать его "невнимательным" или "не заботливым".

"Я вообще не знаю. Так плохо, когда опыта ни у кого нет, и ты не знаешь, как себя вести. Стараешься лишний раз не напоминать, не травмировать, а это может восприниматься вообще противоположно. Тоня могла говорить, что я такой невнимательный, не заботливый. А я наоборот не хотел лишний раз напоминать", - рассказал он.

Исполнитель говорит, что в такие моменты жизни очень важно присутствие друзей, ведь это помогает отвлечься и не зацикливаться на негативных мыслях.

Сейчас, как подчеркнул певец, Тоня уже отошла от потери.

"Важно присутствие друзей, очень часто и много, чтобы они приезжали, просто посидеть. Потому что каждый друг это какая-то новая картинка. Уже сейчас Тоня отошла", - поделился музыкант.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, их дочь Нина и Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Что известно о смерти Нины Матвиенко

Легендарная украинская исполнительница умерла 8 октября 2023 года в возрасте 75 лет. До своего следующего дня рождения она не дожила два дня.

Сначала родные не оглашали информацию о том, что стало причиной смерти, но позже в одном из своих интервью Антонина сказала о том, что ее мать боролась с раком.

Звезде стало плохо в начале лета прошлого года, а спустя несколько месяцев ее жизнь оборвалась. После обследования врачи обнаружили, что певица имела рак на протяжении четырех лет, но даже не догадывалась об этом, поскольку чувствовала себя хорошо и была бодрой.

Также Матвиенко-младшая в прошлом рассказывала, что мама часто приходит в ее сны и что она чувствует ее присутствие в своей жизни.

Нина Матвиенко умерла от рака в 75 лет (фото: facebook.com/arsen.baburka)

Личная жизнь Тони Матвиенко

Напомним, за Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко вышла замуж в 2017 году. У пары родилась дочь Нина. Также у певицы есть старшая дочь от прошлых отношений - Ульяна. У Мирзояна тоже есть дети от предыдущих отношений.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)