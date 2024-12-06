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Тоня Матвиенко призналась, как с братьями поделила наследство мамы

Пятница 06 декабря 2024 16:08
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Тоня Матвиенко призналась, как с братьями поделила наследство мамы Тоня Матвиенко с мамой (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Тоня Матвиенко впервые раскрыла детали раздела имущества после смерти ее мамы, выдающейся Нины Митрофановны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки в программе "Ранок у великому місті".

Так, артистка поделилась, что вместе с братьями Януарием и Андреем они уже согласовали распределение наследства.

Певице остался загородный дом, в котором она сейчас живет вместе с мужем, дочерью и отцом. Остальную часть недвижимости получили ее братья.

"Мы продолжаем жить в доме мамы. И все в наследство досталось мне. Мы поделили. Им остальное досталось, а мне дом. У нас от родителей есть недвижимость. И после смерти мамы мы договорились, кто что хочет. Без скандалов поделили. Папа со мной живет. И так будет всегда, потому что это мой папа", - рассказала знаменитость.

Тоня Матвиенко призналась, как с братьями поделила наследство мамы

Тоня Матвиенко с братьями (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Певица призналась, что комната ее матери в доме остается для нее особым местом. Тоня отметила, что даже спустя более года после смерти Нины Матвиенко ей все еще трудно эмоционально справиться с потерей.

"Видимо, до конца еще нет этого принятия, что человека нет. Я не оправилась, но комнатка ее есть. А я продолжаю петь", - сказала исполнительница.

Что известно о смерти Нины Матвиенко

Народная артистка Украины умерла 8 октября 2023 года в Киеве. Ее похоронили 11 октября на Зверинецком кладбище.

Дочь легенды призналась, что еще в августе стало известно о болезни ее матери, которая длилась около четырех лет.

Тоня Матвиенко призналась, как с братьями поделила наследство мамы

Нина Матвиенко с братьями (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Муж певицы, Арсен Мирзоян, уточнил, что причиной смерти Нины Матвиенко стала онкология. Певица длительное время находилась на лечении в больнице.

РанеесТоня Матвиенко показала, как выглядит могила ее матери.

Также она ответила хейтерам, которые начали поливать грязью ее маму после смерти.

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