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Ароматное рагу с "изюминкой", которое удивит вкусом: попробуйте приготовить!

Пятница 13 июня 2025 07:45
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Ароматное рагу с "изюминкой", которое удивит вкусом: попробуйте приготовить! Рагу с кабачками и мясом (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Летний сезон - время легких, но питательных блюд, и кабачковое рагу с мясом именно такое. Оно сочетает в себе свежесть овощей и сытность мяса, даря организму максимум пользы и вкуса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.

Кабачковое рагу с мясом: легкий рецепт

"Изюминкой" этого рагу является куриное филе, которое делает его очень сочным и сытным. Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • куриное филе - 350 г
  • соль - по вкусу
  • сушеный чеснок - 0,5 ч. л
  • молотый перец - 0,5 ч. л
  • кабачок - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • чеснок - 2 зубчика
  • болгарский перец - половинка
  • помидор - 1 шт.
  • крем-сыр - 70 г
  • плавленый сырок - 1 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать куриное филе, кабачок, лук, болгарский перец и помидор.

Далее обжариваем филе со специями и выкладываем в кастрюлю, в которой будем тушить. После этого то же самое делаем с кабачками.

Вместе обжариваем перец, помидор, лук и чеснок, добавляем крем-сыр, плавленый сыр и немного воды. Все несколько минут жарим.

Соединяем все ингредиенты вместе в кастрюле и тушим до готовности.

Рагу получается невероятно летним и сочным, что хочется готовить снова и снова.

Ароматное рагу с &quot;изюминкой&quot;, которое удивит вкусом: попробуйте приготовить!Рагу с кабачками и мясом (фото: кадр из видео)

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