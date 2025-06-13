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Ароматне рагу з "родзинкою", яке здивує смаком: спробуйте приготувати!

, П'ятниця 13 червня 2025 07:45
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Ароматне рагу з "родзинкою", яке здивує смаком: спробуйте приготувати! Рагу з кабачками та м'ясом (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Літній сезон - час легких, але поживних страв, і кабачкове рагу з м’ясом саме таке. Воно поєднує у собі свіжість овочів та ситність м’яса, даруючи організму максимум користі й смаку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.

Кабачкове рагу з мʼясом: легкий рецепт

"Родзинкою" цього рагу є куряче філе, яке робить його дуже соковитим та ситним. Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • куряче філе - 350 г
  • сіль - за смаком
  • сушений часник - 0,5 ч. л
  • мелений перець - 0,5 ч. л
  • кабачок - 1 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • часник - 2 зубчики
  • болгарський перець - половинка
  • помідор - 1 шт.
  • крем-сир - 70 г
  • плавлений сирок - 1 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати куряче філе, кабачок, цибулю, болгарський перець та помідор.

Далі обсмажуємо філе зі спеціями та викладаємо у каструлю, у якій будемо тушкувати. Після цього теж саме робимо з кабачками.

Разом обсмажуємо перець, помідор, цибулю та часник, додаємо крем-сир, плавлений сир і трішки води. Все кілька хвилин смажимо.

З'єднуємо всі інгредієнти разом у каструлі і тушкуємо до готовності.

Рагу виходить неймовірно літнім та соковитим, що хочеться готувати знову і знову.

Ароматне рагу з &quot;родзинкою&quot;, яке здивує смаком: спробуйте приготувати!Рагу з кабачками та м'ясом (фото: кадр з відео)

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