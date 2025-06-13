Ароматне рагу з "родзинкою", яке здивує смаком: спробуйте приготувати!

Літній сезон - час легких, але поживних страв, і кабачкове рагу з м’ясом саме таке. Воно поєднує у собі свіжість овочів та ситність м’яса, даруючи організму максимум користі й смаку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.

Кабачкове рагу з мʼясом: легкий рецепт

"Родзинкою" цього рагу є куряче філе, яке робить його дуже соковитим та ситним. Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

куряче філе - 350 г

сіль - за смаком

сушений часник - 0,5 ч. л

мелений перець - 0,5 ч. л

кабачок - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

часник - 2 зубчики

болгарський перець - половинка

помідор - 1 шт.

крем-сир - 70 г

плавлений сирок - 1 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати куряче філе, кабачок, цибулю, болгарський перець та помідор.

Далі обсмажуємо філе зі спеціями та викладаємо у каструлю, у якій будемо тушкувати. Після цього теж саме робимо з кабачками.

Разом обсмажуємо перець, помідор, цибулю та часник, додаємо крем-сир, плавлений сир і трішки води. Все кілька хвилин смажимо.

З'єднуємо всі інгредієнти разом у каструлі і тушкуємо до готовності.

Рагу виходить неймовірно літнім та соковитим, що хочеться готувати знову і знову.

Рагу з кабачками та м'ясом (фото: кадр з відео)