Полезные булочки из брокколи всего из 5 ингредиентов: готовят очень быстро
Брокколи – ценный источник витаминов и к тому же из него можно приготовить полезные булочки, не содержащие лишних калорий. Идеально подходят для перекуса, ланчбокса или легкого ужина.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.
Булочки с брокколи: простой рецепт
Ингредиенты:
- брокколи
- яйца - 2 шт.
- сыр - 100 г
- псиллиум - 4 ст.л
- соль, специи - по вкусу
Легкий способ приготовления
Сначала нужно отварить и отрезать всю съедобную часть - соцветия. После добавьте яйца и все тщательно перебейте блендером.
Далее добавьте в миску натертый на терке сыр, псиллиум и специи. Все перемешайте и сформируйте желаемой формы печенье.
Выпекать при 180 градусах 20-25 минут или до готовности.
Добавим, что брокколи - это настоящая "суперпища", которая поддерживает практически все системы организма. Регулярное ее потребление (2-3 раза в неделю) принесет много пользы без вреда.
Рецепт булочек с брокколи (фото: кадр из видео)
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