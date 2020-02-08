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Призов на строкову службу з 18 років буде виключно добровільним, - Загорднюк

Новини » Суспільство     08.02.2020 - 23:31
Призов на строкову службу з 18 років буде виключно добровільним, - Загорднюк
Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

З 20 років призов буде обов'язковим

Призов на строкову службу юнаків віком 18 та 19 років відбуватиметься на добровільній основі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За словами міністра Андрія Загороднюка, відповідні роз’яснення розіслали обласним державним адміністраціям.

"Наразі готуємо низку змін, зокрема до урядової постанови та правової бази оборонного відомства, аби унормувати це питання", - сказав міністр.

За його словами, що цьогоріч з 20-ти років призов на строкову службу буде обов’язковим, а з 18 та 19-ти виключно за згодою призовників.

Міністр також нагадав, що військовослужбовці строкової служи не залучалися і не залучатимуться до проведення операції Об’єднаних сил.

При цьому він уточнив, що громадяни України можуть підписати контракт на проходження служби у лавах ЗС України вже з 18 років.

Загороднюк повідомив також, що відповідні роз’яснення невдовзі будуть опубліковані на офіційному вебсайті Міністерства оборони України.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким в ході весняного призову на службу будуть залучатися українці у віці 20 років і старше.

РБК-Україна писало, що Зеленський видав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

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