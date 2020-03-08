ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В армію почнуть забирати офіцерів запасу: що про це відомо

STYLERЖиття    08.03.2020 - 12:45
В армію почнуть забирати офіцерів запасу: що про це відомо
Призов в Україні 2020 (Фото: mil.gov.ua)

Офіцерам запасу доведеться відслужити в армії 18 місяців

В Україні планують забирати в армію випускників військових кафедр різних ВНЗ. Варто відзначити, що підлягають призову чоловіки віком до 43 років. Як відзначили в Міноборони, цих новобранців не будуть відправляти в зону бойових дій на сході України.

Як розповіли у військкоматах, точних термінів призову офіцерів запасу на цей момент немає, але ця практика зберігається вже другий рік і пов'язана з тим, що у ЗСУ не вистачає фахівців молодшого офіцерського складу.

"Це абсолютно різні категорії громадян щодо виконання військового обов'язку. Особи, які закінчили військові кафедри, це офіцери запасу. Вони свідомо пішли на військовий вишкіл. Це обов'язковий вид служби, вони не можуть відмовитися від нього", - зазначив заступник обласного військкомату міста Дніпра Сергій Полуциган.

Відомо, що офіцери запасу будуть служити 18 місяців і всіх будуть розподіляти відповідно до їх звання і посади. Відправляти офіцерів-контрактників у зону ООС не планують.

Відзначається, що система призову офіцерів має дві мети – знайомство з умовами військової служби та формування якісних резервістів, який будуть мати практичний досвід служби.

"Якість підготовки офіцерів запасу у нас так собі. Їх готують в основному на військових кафедрах цивільних інститутів, і підготовка не зовсім відповідає потребам сучасних збройних сил. В принципі, після цієї підготовки в умовах сучасної армії цілком можливо, що офіцери запасу стануть ефективними", - зазначив військовий експерт Костянтин Машовець.

Українським військовим приготували приємний сюрприз: усі подробиці В армію по СМС: чи будуть призовники отримувати повістки на смартфони
Новини України Призов в арміюармияофицер
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся