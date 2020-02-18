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Строковий призов в армію: кого будуть забирати

STYLERЖиття    18.02.2020 - 14:47
Строковий призов в армію: кого будуть забирати
В Україні анонсували військовий призов (фото: РБК-Україна)

Призов розпочнеться 1 квітня і торкнеться 30 тисяч українців

В Україні з 1 квітня начется строковий призов. Він триватиме до 30 червня включно. На службу в армії будуть забирати хлопців віком 20-27 років. Молоді люди 18-19 років можуть служити в армії за бажанням і після того, як напишуть письмову заяву. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Молоді люди без вищої освіти, будуть служити протягом 18 місяців, а призовники зі ступенем спеціаліста або магістра – 12 місяців.

Все на службу призвуть 30 тисяч осіб. Призовники, які отримали повістку, зобов'язані прибути на призовну дільницю у строк, зазначений у повістці – протягом 10 днів. За неявку – грошовий штраф або обмеження волі до 3-х років. Найчастіше умовно. Призовників не планують відправляти на Донбас, там служать в основному контрактники.

Як раніше повідомлялося, у Верховній раді з'явився текст законопроекту №3044 "Про внесення змін у деякі закони України про заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей".

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