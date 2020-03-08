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В армию начнут призывать офицеров запаса: что об этом известно

STYLERЖизнь    08.03.2020 - 12:45
В армию начнут призывать офицеров запаса: что об этом известно
Призыв в Украине 2020 (Фото: mil.gov.ua)

Офицерам запаса придется отслужить в армии 18 месяцев

В Украине планируют призвать в армию выпускников военных кафедр различных вузов. Стоит отметить, что призыву подлежат мужчины в возрасте до 43 лет. Как отметили в Минобороны, этих новобранцев не будут отправлять в зону боевых действий на востоке Украины.

Как рассказали в военкоматах, точных сроков призыва офицеров запаса на данный момент нет, но эта практика сохраняется уже второй год и связана с тем, что в ВСУ не хватает специалистов младшего офицерского состава.

"Это совершенно разные категории граждан в отношении выполнения воинского долга. Лица, которые закончили военные кафедры, это офицеры запаса. Они сознательно пошли на военную подготовку. Это обязательный вид службы, они не могут отказаться от него", - отметил заместитель областного военкомата города Днепра Сергей Полуцыган.

Известно, что офицеры запаса будут служить 18 месяцев и всех будут распределять в соответствии с их званиями и должностями. Отправлять офицеров-контрактников в зону ООС не планируют.

Отмечается, что система призыва офицеров имеет две цели – знакомство с условиями воинской службы и формирования качественных резервистов, который будут иметь практический опыт службы.

"Качество подготовки офицеров запаса у нас так себе. Их готовят в основном на военных кафедрах гражданских институтов, и подготовка не совсем соответствует потребностям современных вооруженных сил. В принципе, после настоящей подготовки в условиях современной армии вполне возможно, что офицеры запаса станут эффективными", - отметил военный эксперт Константин Машовец.

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