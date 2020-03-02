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Віртуальний супермаркет: українських військових почали годувати по-новому

STYLERЖиття    02.03.2020 - 18:12
Віртуальний супермаркет: українських військових почали годувати по-новому
ЗСУ перейшли на нову систему харчування (фото: mil.gov.ua)

З березня ЗСУ перейшли на нову систему харчування

Збройні Сили України перейшли на нову систему харчування за каталогом продуктів після того, як стало відомо про введення електронних військових квитків. Як повідомили у Міноборони, у оновленому меню вояків з березня є більш, ніж 400 найменувань продуктів, з яких можливо скласти щоденний раціон.

"Головна умова - не вийти по сумі за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначений в межах від 67 до 74 грн за один добовий комплект", - зауважили у відомстві.

Тепер у військових з’явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном. Відкриваючи каталог продуктів харчування, наданий постачальними компаніями-переможцями процедури публічних закупівель, командир військової частини може обирати продукти, як у віртуальному супермаркеті.

У Міноборони підкреслили, що реформування застарілої системи харчування створило широкі можливості у забезпеченні щоденного меню військовослужбовців продуктами, звичайними у цивільному житті, але раніше недоступними людям у військовій формі.

"Тепер за результатами регулярного моніторингу прослідковується позитивне сприйняття військовослужбовців запровадженої системи харчування. Водночас, розпочато експеримент із малими гарнізонами, які безпосередньо не задіяні в операції ООС, для приведення якості харчування до рівня бойових підрозділів", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня почнеться строковий призов до армії, який триватиме до 30 червня включно.

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