ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Арчі проспав добу: принц Гаррі розповів про перші дні сина

STYLERПерсони    10.05.2019 - 16:44
Арчі проспав добу: принц Гаррі розповів про перші дні сина
Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Гаррі поділився враженнями від перших днів батьківства

Принц Гаррі, якому Меган Маркл 6 травня народила сина Арчі, поділився враженнями від перших днів батьківства. Це сталося на церемонії відкриття Invictus Games, коли герцог Сассекський спілкувався зі своїм старим другом Джей Джей Чалмерсом.

За словами Чалмерса, онук Єлизавети ІІ сказав, що бути батьком - це здорово, але важко.

"Арчі проспав першу добу, як усі новонароджені, а потім... прокинувся", - передав військовий слова принца Гаррі.

 

Принц Гаррі на відкритті Invictus Games (фото: instagram.com/sussexroyal)

Чалмерс сказав другові, що коли три роки тому його дочку привезли з пологового будинку, то вона спала всю дорогу по дорозі додому, де потім проспала ще 10 хвилин. Потім вона відкрила очі "і вже більше ніколи не засинала".

"Я до сих пір згадую цього хлопця з усмішкою, що не сходить з обличчя. Як і будь-який батько, він починає ще більше світитися, коли говорить про свого сина і про те, як він пишається своєю дружиною і про те, чим вона зараз зайнята в його відсутність", - розповів Джей Джей.

Чоловік дуже вдячний принцові Гаррі за те, що він викроїв для нього час, незважаючи на напружений графік.

"Для нього це перша дитина і я розумію, як для нього було непросто приїхати. Я знаю, як це бути новоспеченим батьком - ти не хочеш йти і якщо б у нього був вибір, то він би залишився вдома", - резюмував Чалмерс.

Арчі проспав добу: принц Гаррі розповів про перші дні сина

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

До речі, британські журналісти підрахували, у скільки обійшлися вагітність і пологи Меган Маркл.

Раніше ми писали про те, що син Меган Маркл і принца Гаррі став об'єктом насмішок в мережі.

Нагадаємо, кілька днів тому нумеролог передбачила долю сина подружжя Сассекських і сказала, що він потрапить в скандал.

Дорогі 9 місяців: у скільки обійшлися вагітність і пологи Меган Маркл Страждав від ожиріння: на честь кого Меган Маркл назвала свого сина
Новини України Меган Марклпринц Гаррі
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся