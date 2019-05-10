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Син Меган Маркл став об'єктом глузувань: деталі скандалу

STYLERЖиття    10.05.2019 - 12:01
Син Меган Маркл став об'єктом глузувань: деталі скандалу
Сина Меган Маркл порівняли з мавпою (фото: Getty Images)

Відомий радіоведучий BBC Денні Бейкер порівняв сина Меган Маркл з мавпою

Сина Меган Маркл і принца Гаррі, якого вони показали 8 травня, порівняли з мавпою.

Так, британський радіоведучий BBC Radio 5 Live Денні Бейкер опублікував у своєму Twitter-акаунті жартівливий пост на адресу королівської сім'ї. Чоловік розмістив зроблене кілька десятиліть тому фото пари, яка тримала за руки шимпанзе в костюмі. Цей знімок Бейкер супроводив словами: "Королівське немовля покинуло пологовий будинок".

Син Меган Маркл став об'єктом глузувань: деталі скандалу

Скандальний твіт Денні Бейкера

Користувачі мережі відразу ж накинулися на ведучого. Багато хто вважає цей твіт образливим і знущальним по відношенню до расової приналежності Меган Маркл (герцогиня Сассексська - перший в історії член британської королівської династії, що належить до змішаної раси - ред.).

Трохи пізніше Бейкер видалив скандальний пост. Але керівництво радіостанції йому не простило "невдалий жарт" і ведучий був тут же звільнений. Керівництво BBC відзначило, що пост Бейкера був "серйозною помилкою" і "суперечить тим цінностям, які компанія, намагається втілювати".

Син Меган Маркл став об'єктом глузувань: деталі скандалу

Провідного звільнили

Сам Бейкер вибачився за свою витівку.

"Вибачте, що моє фото малюка [шимпанзе] в помпезному вбранні викликало таку реакцію. Мені навіть на думку не спало, що пост можна витлумачити як расистський, тому що моя голова цим не заражена... Як тільки люб'язні люди вказали мені на можливі відтінки сенсу, я все зрозумів. Ось і все... Жартівлива картинка. Виряджений шимпанзе. Мені дали зрозуміти. Я жахнувся. Видалив. Вибачився", - запевнив 61-річний ведучий і додав, що він міг би запостити подібне фото навіть у зв'язку з народженням своєї власної дитини.

"Це просто смішна картинка. Ну але більше з тим. Твоє здоров'я, Арчі! Вибач", - резюмував Бейкер.

До речі, нумеролог передбачила не легку долю сина Меган Маркл.

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