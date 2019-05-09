ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Потрапить у скандал: нумеролог передбачила долю сина Меган Маркл

STYLERЖиття    09.05.2019 - 20:38
Потрапить у скандал: нумеролог передбачила долю сина Меган Маркл
Меган Маркл і принц Гаррі (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Син меган Маркл і принца Гаррі зросте творчою натурою

Син Меган Маркл стане творчою людиною, але при цьому в майбутньому йому загрожує серйозний скандал в стилі "Секс, наркотики, рок-н-рол". Таку думку висловила популярний у Великобританії нумеролог Джейн Олтон в ефірі телеканалу ITV.

Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор в майбутньому може успадкувати риси характеру свого батька, принца Гаррі, який в юності частенько потрапляв у різні неприємні ситуації.

У Великобританії до цих пір пам'ятають про те, як у пресу потрапили фотографії принца Гаррі в голому вигляді. Він грав у більярд на роздягання. Герцог Сассекський був дуже буйною натурою до того, як зустрів Меган Маркл. Але після весілля він став набагато спокійніше.

Потрапить у скандал: нумеролог передбачила долю сина Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі показали дитини (фото: twitter.com/PA)

Джейн Олтон проаналізувала дату народження Арчі Гаррісона і вважає, що син Меган Маркл в майбутньому може повторити долю свого батька.

"Можливо, мені не слід було про це говорити. Мова йде про використання його волі", - розповіла нумеролог.

Також вона зазначила, що син Меган Маркл і принца Гаррі зросте дивно творчою людиною, але при цьому він буде невпевненим у своїх силах і здібностях.

Потрапить у скандал: нумеролог передбачила долю сина Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі зі своїм сином (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Він виросте дуже емоційним і йому не завадить трохи концентрації. А ще Арчі Гаррісону буде добре працюватися з людьми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що племінник Меган Маркл потрапив у гучний скандал.

А також розповідали про те, що Єлизавета II зробила важливу заяву про сина Меган Маркл.

Чи може син Меган Маркл стати королем: з'явилася відповідь Лорд Маунтбеттен-Віндзор: що відомо про сина Меган Маркл
Новини України Меган Марклпринц Гаррі
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся