Apple будет продавать новые iPad без зарядки и наклеек с логотипом компании: подробности

Вчера компания Apple провела презентацию, на которой были представлены новые планшеты iPad Pro и iPad Air , а также аксессуары. Сегодня стало известно, что в Евросоюзе эти устройства будут поставляться без зарядного устройства в соответствии с действующим законодательством об уменьшении электронных отходов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac .

В Европе комплектация iPad Pro и iPad Air будет включать только кабель с USB Type-C, без включения адаптера питания. Это первый раз, когда Apple применяет такой подход, поскольку ранее планшеты компании предоставлялись с зарядным устройством. Вероятно, в других регионах новые планшеты будут поставляться с зарядкой.

Кроме того, Apple объявила, что комплект поставки новых планшетов не будет включать фирменные наклейки с логотипом компании. Это изменение связано с политикой Apple по исключению пластиковых элементов из комплектации для уменьшения негативного воздействия на экологию.

Однако сотрудники магазинов Apple Store будут иметь эти наклейки и будут выдавать их покупателям по запросу. В отличие от этого, другие розничные продавцы, такие как Amazon и Best Buy, не будут распространять наклейки с логотипом компании.