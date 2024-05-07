Apple представила новые версии iPad: как они выглядят

Сегодня на мероприятии Let Loose компания Apple представила долгожданные обновленные версии iPad Pro. Новые 11- и 13-дюймовые планшеты получили переработанный дизайн, мощные процессоры M4 и совершенно новые OLED-дисплеи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал компании Apple .

iPad Air

Новое поколение iPad Air, предлагается в двух размерах с экранами Liquid Retina: 11 и 13 дюймов. Этот планшет оснащен чипсетом Apple M2, что делает его на 50 процентов мощнее предыдущей версии на базе Apple M1.

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Теперь базовая версия iPad Air поставляется с 128 ГБ встроенной памяти вместо прежних 64 ГБ, а также доступны конфигурации с 512 ГБ и 1 ТБ хранилища.

Фронтальная камера перемещена на длинную сторону корпуса, облегчая использование в ландшафтном режиме, особенно с подключенной клавиатурой. На задней панели установлена одинарная камера.

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iPad Air используется с Magic Keyboard и Apple Pencil. Теперь перо также поддерживает функцию наведения, ранее доступную только для iPad Pro. Зарядка осуществляется через USB-C, а корпус изготовлен из переработанного алюминия.

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Стоимость планшетов

Цены на iPad Air 11" начинаются от 599 долларов (23 550 гривен), а на iPad Air 13" - от 799 долларов (31 400 гривен). Предзаказ доступен в ряде стран, включая США, начиная с 7 мая, а продажи начнутся на следующей неделе. Планшет предлагается в цветах Blue, Purple, Starlight и Space Gray.

iPad Pro

Новое поколение Pro-планшетов оснащены OLED-экранами, обеспечивающими яркость до 1600 нит для HDR-контента.

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Также в этих устройствах впервые используется процессор M4, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Он включает до 10 ядер CPU и 10 ядер GPU, обещая на 50 процентов больше производительности по сравнению с M2, установленным в предыдущем поколении iPad Pro. Встроенный движок Neural Engine для ИИ-задач стал в 60 раз быстрее.

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Толщина корпуса 13-дюймовой версии составляет всего 5,1 мм, что делает его самым тонким iPad в истории, в то время как 11-дюймовая версия имеет толщину 5,3 мм. Обе модели получили OLED-экраны. Кроме того, специально для iPad Pro на M4 представлены новые версии приложений Final Cut Pro и Logic Pro.

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Стоимость планшетов

Цены на новые модели начинаются от 999 долларов (39 270 гривен) за версию на 256 ГБ для 11" и от 1 299 долларов (51 050 гривен) для 13". Оба устройства доступны для предварительного заказа с 7 мая.