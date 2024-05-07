Когда появятся первые складные устройства от Apple: названа дата

По данным аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу, новый отчет утверждает, что Apple намеревается запустить массовое производство складного устройства с диагональю экрана 20,3 дюйма к концу 2025 года. Хотя складной iPhone также остается в планах, его выпуск планируется на конец 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac .

Что известно о будущих складных устройствах от Apple

Появление информации о складном устройстве Apple с увеличенным экраном уже не первый случай. Аналитик Минг-Чи Куо ранее утверждал, что компания работает над 20,3-дюймовым складным MacBook, планируя выпустить его к 2027 году.

Росс Янг также предсказывал появление 20-дюймового складного устройства от Apple в 2026 или 2027 году. Марк Гурман из Bloomberg также упоминал складной MacBook.

Джефф Пу заявляет, что Apple ускорила разработку складных устройств, и по результатам проверок цепочек поставок становится все более очевидным, что компания готовит складные устройства.

Ожидается, что первая линейка складных продуктов Apple будет нацелена на "рынок ультравысокого класса". Что касается складного iPhone, компания изучает два варианта размеров экрана: 7,9 и 8,3 дюйма в развернутом состоянии.

Стремясь к инновациям, Apple остается единственным крупным производителем смартфонов, не имеющим в своем ассортименте складных устройств. В то время как конкуренты, такие как Huawei, Xiaomi и Samsung, уже выпустили несколько поколений таких смартфонов.