ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда появятся первые складные устройства от Apple: названа дата

Вторник 07 мая 2024 18:13
UA EN RU
Когда появятся первые складные устройства от Apple: названа дата Аналитик заявил, что в конце 2025 года Apple выпустит 20,3-дюймовое складное устройство (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

По данным аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу, новый отчет утверждает, что Apple намеревается запустить массовое производство складного устройства с диагональю экрана 20,3 дюйма к концу 2025 года. Хотя складной iPhone также остается в планах, его выпуск планируется на конец 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac.

Что известно о будущих складных устройствах от Apple

Появление информации о складном устройстве Apple с увеличенным экраном уже не первый случай. Аналитик Минг-Чи Куо ранее утверждал, что компания работает над 20,3-дюймовым складным MacBook, планируя выпустить его к 2027 году.

Росс Янг также предсказывал появление 20-дюймового складного устройства от Apple в 2026 или 2027 году. Марк Гурман из Bloomberg также упоминал складной MacBook.

Джефф Пу заявляет, что Apple ускорила разработку складных устройств, и по результатам проверок цепочек поставок становится все более очевидным, что компания готовит складные устройства.

Ожидается, что первая линейка складных продуктов Apple будет нацелена на "рынок ультравысокого класса". Что касается складного iPhone, компания изучает два варианта размеров экрана: 7,9 и 8,3 дюйма в развернутом состоянии.

Стремясь к инновациям, Apple остается единственным крупным производителем смартфонов, не имеющим в своем ассортименте складных устройств. В то время как конкуренты, такие как Huawei, Xiaomi и Samsung, уже выпустили несколько поколений таких смартфонов.

Напомним, что коллекционер поделился редкими снимками пробной версии iPad для Apple Watch.

У нас также есть материал о том, что Apple ведет разработки в совершенно новой для себя сфере.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
NEWS
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины