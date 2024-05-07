Как прошла презентация Apple и какие новинки представлены: фото и видео

На презентации 7 мая вместе с новыми планшетами iPad Air и Pro Apple также представила "полностью новый" Pencil и переработанный чехол-клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал компании Apple .

Apple Pencil Pro

Устройство сохраняет все основные функции своих предшественников, но добавляет несколько новых возможностей. Например, оно теперь оснащено датчиком сжатия, позволяющим пользователю открывать меню инструментов в приложении Procreate или перемещать иконки на рабочем столе, просто сдавив "карандаш" в руке.

Эта функция настраивается под различные задачи и обеспечивает обратную тактильную отдачу.

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Кроме того, устройство получило гироскоп, который помогает выравнивать объекты в проектах, а также поддержку функции "Локатор", которая помогает быстро найти устройство в случае потери через приложение. Среди других нововведений стоит отметить поддержку VisionOS.

Pencil Pro совместим как с новым iPad Pro, так и с iPad Air. В случае с iPad Pro он использует возможности чипа M4, предоставляя дополнительные функции, включая настройку различных эффектов на мгновенно.

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Стоимость гаджета

Стоимость стилуса составляет 129 долларов (5 070 гривен) и он уже доступен для предварительного заказа на сайте Apple, а поставки начнутся на следующей неделе.

Magic Keyboard и Smart Folio

Новый чехол-клавиатура, выполненный из алюминия, оборудован увеличенным трекпадом с тактильной отдачей, аналогичной той, что присутствует на MacBook. Подключение осуществляется с помощью магнита.

Цена гаджета

Обновленная чехол-клавиатура доступна по цене 299 долларов (11 750 гривен) для iPad Pro 11" и 349 долларов (13 720 гривен) для iPad Pro 13". Аксессуар представлен в белом и черном вариантах.

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Кроме того, Apple обновила чехол Smart Folio: он также крепится с помощью магнита и предлагает несколько углов для установки планшета. Доступны белая, черная и джинсовая расцветки. Цена Smart Folio составляет 79 и 99 долларов (3 100 и 3 890 гривен) для iPad Pro 11" и 13" соответственно.