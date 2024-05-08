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Apple продаватиме нові iPad без зарядки та наклейок з логотипом компанії: подробиці

Середа 08 травня 2024 14:40
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Apple продаватиме нові iPad без зарядки та наклейок з логотипом компанії: подробиці Apple прибрала зарядний пристрій з нових iPad Pro та iPad Air у Європі (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Вчора компанія Apple провела презентацію, на якій були представлені нові планшети iPad Pro та iPad Air, а також аксесуари. Сьогодні стало відомо, що в Євросоюз ці пристрої будуть поставлятися без зарядного пристрою відповідно до чинного законодавства про зменшення електронних відходів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac.

У Європі комплектація iPad Pro та iPad Air включатиме лише кабель із USB Type-C, без включення адаптера живлення. Це вперше, коли Apple застосовує такий підхід, оскільки раніше планшети компанії надавалися із зарядним пристроєм. Ймовірно, в інших регіонах нові планшети поставлятимуть із зарядкою.

Крім того, Apple оголосила, що комплект поставки нових планшетів не включатиме фірмових наклейок з логотипом компанії. Ця зміна пов'язана з політикою Apple за виrk.xtyyzv пластикових елементів із комплектації для зменшення негативного впливу на екологію.

Однак співробітники магазинів Apple Store матимуть ці наклейки і видаватимуть їх покупцям на запит. На відміну від цього, інші роздрібні продавці, такі як Amazon та Best Buy, не поширюватимуть наклейки з логотипом компанії.

У нас також є матеріал про те, як пройшла презентація Apple та які новинки представлені.

А ще ми писали про те, коли з'являться перші складні пристрої Apple.

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Apple Євросоюз iPad Зарядка
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