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Аномальна зима: на Азовському морі дельфіни вистрибують на берег (відео)

STYLERТварини    18.02.2020 - 08:20
Аномальна зима: на Азовському морі дельфіни вистрибують на берег (відео)
На Азовському морі взимку граються дельфіни (ілюстрація: pixabay.com)

Дельфіни підпливали до самого берегу Азовського моря

На Азовському морі в лютому помітили групу дельфінів, які пустували, підпливали до самого берега, і навіть вистрибували на берег, користуючись відсутністю навали відпочивальників. Відео з'явилося в мережі YouTube.

На записі видно, як пара тварин насолоджується теплою зимою 2020 в Україні. Азовське море безлюдне, спокійне, а вода дуже прозора. Відео з'явилося на сторінці "Голос Запоріжжя".

Унікальних ссавців вдалося зафіксувати на відео біля берегів Арбатської стрілки в неділю, 16 лютого.

Варто відзначити, що на Півдні України ще на початку січня почали помічати погодні аномалії. Так, в Одеській області деякі птахи почали гніздитися, а риба пішла на нерест.

На Азовському морі помітили дельфінів (відео: YouTube)

"Це в лютому таке було? Просто неймовірні тварини!" - пишуть у коментарях під відеозаписом.

Аномальна зима: на Азовському морі дельфіни вистрибують на берег (відео)

Скрін коментарів

Нагадаємо, що в Чорнобильському біосферному заповіднику в лютому проліски не тільки зійшли, але і вже встигли розпуститися. У мережі розмістили фото прекрасних квітучих рослин.

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