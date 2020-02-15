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На території Чорнобиля виявили незвичайні квіти: вражаючі фото

STYLERЖиття    15.02.2020 - 18:48
На території Чорнобиля виявили незвичайні квіти: вражаючі фото
У Чорнобилі виявили квіти - фото

Квітам не страшні ні раптовий сніг, ні морози

В Чорнобилі виявили проліски - провісники весни, що тягнуться до сонця з першим пробудженням природи. Вражаючі фото були опубліковані в соціальній мережі Facebook на сторінці "Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник".

Підписників проінформували про різноманітний і дивовижний світ перших весняних квітів, що ростуть на території Чорнобильського заповідника. Крім того, наголошується, що переважна їх більшість - рідкісні, а тому потребують захисту та охорони.

Світлина від Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.В Чорнобилі виявили квіти - фото

"Підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis) - перша та сама ніжна квіточка, переклад з латинської - "молочна сніжна квітка". Цей вид поширений у Карпатах, лісостепі та зрідка на Поліссі, але стає все більш рідкісним, тому занесений до Червоної книги України (2008)", - зазначено в повідомленні.

Зазвичай ця квітка пробивається в середині березня, пробиваючи сніг, не боїться морозів. Однак у цьому році, через теплу зиму, він зацвів у Чорнобилі на початку лютого.

В Чорнобилі виявили квіти - фото

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