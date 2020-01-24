Аномальна зима в Україні: птахи гніздяться, риба готується до нересту

Аномальне тепло в Україні (фото: РБК-Україна)

Аномальна зима змінила поведінку птахів і риб

Аномальне тепло в Україні вплинуло на поведінку не тільки птахів, а й риб. В Одеській області птахи не відлетіли у теплі краї, і деякі вже почали гніздитися, що зазвичай вони роблять навесні. Також змінила свою поведінку і риба у водоймах Придунав'я, яка почала готуватися до нересту через високу температуру.

Експерти розповіли, що загрожує їм в разі різкого похолодання. Орнітолог Максим Яковлєв зазначив, що птахи відчувають весняне тепло і ведуть себе відповідним чином. Вони співають шлюбні пісні і будують гнізда.

Крім того, Яковлєв нарахував багато птахів, які замість того, щоб традиційно летіти до Африки вирішили перезимувати на півдні України. Оскільки через звичайних -3 градусів температура повітря становить +12. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Аномальне тепло в Україні вплинуло на птахів і риб (відео: YouTube)

Орнітолог помітив у нас велику кількість кучерявих пеліканів. За його словами, в Україні це перший раз таке, оскільки навіть влітку їх не було видно, але тепер вони вибрали наші краї для зимівлі.

За словами вченого-біолога Івана Русєва, орлан-білохвіст дуже рано сів на гніздо. Це відбулося в кінці грудня, але зазвичай він це робить в крайньому випадку в кінці січня – початку лютого.

В Одеській області також спостерігається велика кількість лебедів, хоча взимку їх немає, тому що вони відлітають в Африку. Експерти кажуть, що якщо різко вдарять сильні морози, то дуже багато птахів загине. Холод приведе їх до дезорієнтації.

Також різке похолодання небезпечно і для риб, які зараз дуже активно себе ведуть, тому рибалки не втрачають можливості і ловлять рибу, поки є клювання. Якщо риба почне розмножуватися і настануть холоди, то мальки загинуть. Експерти сподіваються, що якщо похолодання і настане, то воно буде недовгим.