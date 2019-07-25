Біля українського курорту пронісся страшний смерч: потужне відео

Фото: Смерч (pixabay.com)

Торнадо зняли на кордоні Херсонської та Запорізької області

У Херсонській області 23 липня пронісся потужний смерч. Природне явище зафіксували на межі з Запорізькою областю. Деяким людям вдалося зняти торнадо на камеру. Так, Андрій Назаренко зняв сильний смерч на відео і опублікував ролик на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, дивіться, який великий смерч в Україні. Херсонська обл., на кордоні Запорізької обл. Сам не очікував", - написав Андрій під відео.

Відео: Потужний смерч в Херсонській області (Андрій Назаренко/Facebook)

Українці в коментарях зійшлися на думці, що смерч - дуже сильний.Також користувачі мережі відзначили, що в цих краях це нормальне явище.

Нічого собі.

Нічого собі, бачила одного разу невеликий близько Асканія-Нови, але цей просто величезний.

В цих краях це природне явище часто зустрічається! На початку 80-х років був такий смерч, що корову підняв, половину хат у селі зруйнував.

Схоже, що це криворізький "геній" іонізує хмари, намагаючись отримати енергію... йому сказано "практикуй в океані, не руйнуй будинки"... мабуть не зрозумів!

Скріншот коментарів (Андрій Назаренко/Facebook)

Відзначимо, що в Херсонській області знаходяться улюблені українцями курорти Генічеськ, Арабатська стрілка, Стрілкове.

Як ми раніше писали, потужна злива у Чернівцях буквально за годину перетворила вулиці на ріки, значно ускладнивши рух транспорту в центрі міста. Негода розгулялася 14 липня після обіду, пишуть місцеві ЗМІ.