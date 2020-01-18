Аномалії посилюються: синоптики зробили важливе попередження

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в суботу буде аномально теплою

Погода в Україні 18 січня буде теплою і сонячною. Температура повітря буде аномально високою для січня. Стовпчики термометрів покажуть до +4 градусів. При цьому в ранковий час знизиться видимість на дорогах через туман.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, температура в Україні зросте в денний час в середньому до +2... +4 градусів. Виняток становитимуть Луганська, Донецька і Запорізька області, де очікується +1... +3 градуси. Найхолодніше вдень у Закарпатській, Вінницькій і Київській області, де синоптики обіцяють похолодання до 0... +2 градусів.

У нічний час на півдні та сході країни очікується -1... -3 градуси тепла. При цьому в деяких північних і західних регіонах синоптики прогнозують заморозки до -5 градусів. В інших регіонах очікується температура -2... -4 градусів. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Погода в Україні 18 січня (скріншот: meteo.gov.ua)

Також синоптики уточнили, що погода протягом усього дня буде ясною з мінливою хмарністю. Опадів в Україні не очікується. В Укргідрометцентрі також попередили про пориви вітру до 5-10 м/с.

"До кінця доби 17 січня, вночі та вранці 18 січня в більшості областей країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", — додали в прогнозі синоптики.

За народним прогнозом, якщо в цей день заметіль, сніг і поземка — бути хорошому врожаю. Якщо зоряна ніч на Водохрещу — буде врожай ягід, гороху і хліба. Сильні південні вітри 18 січня передвіщають грізне літо, а заметіль на Водохрещу приносить заметіль і на Масницю. Повний місяць у цей день обіцяє великий розлив річок навесні.