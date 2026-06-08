Сырский заявил о "плюс 100 квадратных километров" в пользу Украины в мае

В мае Силы обороны Украины освободили на 100 квадратных километров территории больше, чем потеряли, и впервые ударили по объектам ВПК в Москве и Подмосковье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главкома ВСУ Александра Сирского.

"Ситуация на фронте остается сложной и динамичной. Противник не прекращает попыток продвижения на востоке и юге Украины, а количество боевых столкновений существенно возросло. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях", - отметил он.

Украинские военные продолжают сохранять инициативу на отдельных участках. По результатам активных действий в мае соотношение освобожденных и потерянных территорий составляет почти +100 кв. км в пользу Украины.

Сырский отметил, что всего с начала года освобождено более 600 кв. км украинской земли.

Поражение врага и миллиардные убытки РФ

В течение месяца украинские войска нанесли тысячи результативных ударов по военным объектам противника:

подразделения беспилотных систем поразили более 88 тысяч целей и обезвредили более 30,5 тысяч российских оккупантов;

средства Front и Middle продолжили системно уничтожать российские штабы и арсеналы;

средствами Deep Strike поражено 111 вражеских объектов военно-промышленного комплекса, энергетики и топливной инфраструктуры, которые работают на армию РФ.

"Прямые и косвенные экономические убытки, нанесенные противнику в результате операций Deep Strike в мае, составили около 1,058 млрд. долларов. Впервые в рамках единого замысла была реализована серия успешных ударов по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса на территории Москвы и Московской области", - заявил Сырский.

Работа ПВО и безопасность судоходства

Важную работу проделали силы и средства ПВО. В мае они уничтожили более 59 тысяч воздушных целей и отразили 25 ракетно-авиационных вражеских ударов. Вместе с тем генерал подчеркнул, что Украина и в дальнейшем нуждается в дополнительных современных системах ПВО и ракетах к ним.

Военно-Морские Силы для обеспечения безопасности гражданского судоходства в зоне боевых действий провели в прошлом месяце около 1500 мероприятий. Это позволило обеспечить безопасный проход 633 судов в порты "Большой Одессы" и реки Дунай.

"По результатам совещания определил задачи для всех составляющих Вооруженных Сил Украины на ближайший период", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.