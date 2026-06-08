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Сырский заявил о "плюс 100 квадратных километров" в пользу Украины в мае

11:48 08.06.2026 Пн
3 мин
Где на фронте сейчас горячее всего?
aimg Валерий Ульяненко
Сырский заявил о "плюс 100 квадратных километров" в пользу Украины в мае Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
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В мае Силы обороны Украины освободили на 100 квадратных километров территории больше, чем потеряли, и впервые ударили по объектам ВПК в Москве и Подмосковье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главкома ВСУ Александра Сирского.

"Ситуация на фронте остается сложной и динамичной. Противник не прекращает попыток продвижения на востоке и юге Украины, а количество боевых столкновений существенно возросло. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях", - отметил он.

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Украинские военные продолжают сохранять инициативу на отдельных участках. По результатам активных действий в мае соотношение освобожденных и потерянных территорий составляет почти +100 кв. км в пользу Украины.

Сырский отметил, что всего с начала года освобождено более 600 кв. км украинской земли.

Поражение врага и миллиардные убытки РФ

В течение месяца украинские войска нанесли тысячи результативных ударов по военным объектам противника:

  • подразделения беспилотных систем поразили более 88 тысяч целей и обезвредили более 30,5 тысяч российских оккупантов;
  • средства Front и Middle продолжили системно уничтожать российские штабы и арсеналы;
  • средствами Deep Strike поражено 111 вражеских объектов военно-промышленного комплекса, энергетики и топливной инфраструктуры, которые работают на армию РФ.

"Прямые и косвенные экономические убытки, нанесенные противнику в результате операций Deep Strike в мае, составили около 1,058 млрд. долларов. Впервые в рамках единого замысла была реализована серия успешных ударов по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса на территории Москвы и Московской области", - заявил Сырский.

Работа ПВО и безопасность судоходства

Важную работу проделали силы и средства ПВО. В мае они уничтожили более 59 тысяч воздушных целей и отразили 25 ракетно-авиационных вражеских ударов. Вместе с тем генерал подчеркнул, что Украина и в дальнейшем нуждается в дополнительных современных системах ПВО и ракетах к ним.

Военно-Морские Силы для обеспечения безопасности гражданского судоходства в зоне боевых действий провели в прошлом месяце около 1500 мероприятий. Это позволило обеспечить безопасный проход 633 судов в порты "Большой Одессы" и реки Дунай.

"По результатам совещания определил задачи для всех составляющих Вооруженных Сил Украины на ближайший период", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, 3 июня Украина ударила по кораблям в городе-крепости вблизи Петербурга, атаковав порт Кронштадт в день открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.

В Генштабе ВСУ и командовании СБС позже сообщили, под ударом оказались корабли и портовая инфраструктура захватчиков. Позже спутниковые снимки зафиксировали попадание дронов на расстоянии около 1100 км от украинской границы.

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Украина ПВО Силы беспилотных систем Война в Украине Александр Сырский
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