Малохмарно та до +4: прогноз погоди на вихідні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі прогнозують похолодання до -5

Погода в Україні на вихідних, 18 та 19 січня, буде переважно малохмарною, температура повітря вдень підніметься до +4 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними українських синоптиків, на вихідних на всій території країни буде переважно малохмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +4 градусів. Подекуди термометри вдень покажуть від 0 до +3.

Прогноз погоди на 18 січня (meteo.gov.ua)

Вночі в Гідрометцентрі прогнозуються невеликі заморозки. Так, у західних областях на вихідних нічна температура знизиться до -2...-5 градусів, на решті території термометри покажуть від -1 до -4.

Прогноз погоди на 19 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що у п'ятницю, 17 січня, погода в Україні буде сухою та прохолодною. Очікувалося, що вдень температура повітря опуститься до +2...+4, а вночі термометри покажуть від -1 до -3.

Крім того, в "Укравтодорі" попередили водіїв про засніженість дорожнього покриття та ожеледь у Дніпропетровській, Рівненській, Херсонській та Запорізькій областях. У решті областей покриття на дорогах державного значення сухе.