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Синоптики різко змінили прогноз на решту зими в Україні

STYLERЖиття    17.01.2020 - 20:49
Синоптики різко змінили прогноз на решту зими в Україні
Погода в Україні взимку 2020 (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в січні і лютому піднесе жителям країни сюрпризи

Погода в Україні в останні зимові місяці приємно здивує українців. Судячи з прогнозу деяких синоптичних ресурсів, друга половина січня та перша лютого продовжать тенденцію аномального зимового тепла в країні. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, синоптиків Gismeteo і Наталки Діденко.

Так Укргідрометцентр у прогнозі на п'ять днів вказує на незначне похолодання на Водохреща - до нуля вдень і вночі до -4. Далі температура підвищиться на кілька градусів.

Наталка Діденко прогнозує повернення циклону зі снігом, мокрим снігом, дощами до наступних вихідних - 24-25 січня.

Синоптики Gismeteo в оновленому прогнозі на місяць вже не обіцяють двозначних морозів до -15 градусів з 1 лютого. Дата похолодання змістилася на 8-10 лютого з максимумом в -12 на Сході країни.

У цілому, за їх прогнозом, остання декада січня та перша половина лютого буде багата опадами - переважно дощами, оскільки температура у лютому буде далеко не "лютою".

На Заході і Півдні можливі в середині останнього місяця зими навіть квітневі значення до +13... +14 градусів, на Північному Сході традиційно - прохолодніше.

Нижче прогноз погоди на місяць для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Синоптики різко змінили прогноз на решту зими в УкраїніСиноптики різко змінили прогноз на решту зими в УкраїніСиноптики різко змінили прогноз на решту зими в УкраїніСиноптики різко змінили прогноз на решту зими в Україні

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

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