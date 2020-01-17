Погода на Водохреще в Україні: синоптики кардинально змінили прогноз

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні почне погіршуватися тільки після свят

Погода в Україні на Водохреща очікується м'яка і тепла в більшості областей. Сильні морози, які прогнозувалися раніше, не прийдуть. Опади також не прогнозуються.

За даними Українського гідрометцентру, в суботу в Україні буде ясно та сонячно, місцями можлива невелика хмарність. Нічна температура повітря в більшості регіонів не перевищить -1 -4 градусів, лише в Карпатах можливе похолодання до -5 -7 градусів. Денна температура повітря буде коливатися від +1 +3 градусів, на сході, півдні та центрі країни. На заході та півночі від +2 до +4 градусів.

У неділю, 19 січня, опади не прогнозуються, скрізь очікується суха і ясна погода. Нічна температура становитиме -2 -4 градуси, вдень буде прохолодно, від +1 до +3 градусів.

Карта погоди на 19 січня

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, опади в Україні очікуються не раніше, аніж в другій половині наступного тижня.

"Антициклон постарався. Температура повітря на честь свята трохи знизиться і в нічні години складе 0-5 морозу, в Карпатах до -4 -9 градусів, завтра день 0-5 тепла, 19 січня від 2 морозу до 3 тепла. У столиці буде сухо! Вночі 0-3 морозу, вдень 18 січня +1 +3 градуси, 19 січня близько нуля. Наступний тиждень буде в Україні теплим, однак у другій половині стане більше опадів і вітру", - зазначила синоптик.

Карта погоди

За даними сайту Метеопрог, нічна температура повітря 19 січня буде коливатися від 0 до -4 градусів, вдень потеплішає до +1 +3 градусів. У кількох областях є ймовірність опадів в нічні години.

Карта погоди в Україні на 19 січня