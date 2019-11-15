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В Україні похолодає, але снігу може не бути до кінця листопада

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 14:44
В Україні похолодає, але снігу може не бути до кінця листопада
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Погоду в Україні поки визначатимуть антициклони

На наступному тижні в Україні очікується поступове похолодання, а температурний фон наблизиться до кліматичної норми. Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як зазначила синоптик, у найближчі дні температура буде залежати від хмарності. "Якщо сьогодні в Києві розраховували на сонце, а його немає, то маємо плюс чотири градуси замість 10", - сказала вона.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у другій половині наступного тижня, у четвер-п'ятницю, 21-22 листопада, в Києві нічна температура впаде до 2-7 градусів тепла, а денна - 1-6 градусів тепла. Таким чином, температурний фон наблизиться до кліматичної норми. "Наприкінці тижня ми уже увійдемо в норму", - відзначила синоптик.

У той же час Голеня повідомила, що до кінця місяця погоду в Україні, скоріше за все, визначатимуть антициклони, тому снігу не буде. "Розрахунки навіть до кінця місяця дають погоду без опадів. Тільки до заходу України будуть підходити атмосферні фронти, але це невеликий дощі. Тому снігу може і не бути до кінця листопада. Навіть, якщо ми на мінус перейдемо вночі, це буде погода без опадів", - сказала вона.

Нагадаємо, в ніч на 13 листопада 2019 року в Києві був встановлений черговий температурний рекорд. Це вже п’ятий температурний рекорд листопада поточного року у столиці.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньодобова температура повітря у Києві 18 вересня опустилася нижче 15 градусів тепла, що означає прихід до столиці України метеорологічної осені.

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