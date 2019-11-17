Завтра в Україні очікується похолодання

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, температура +7

У понеділок, 18 листопада, в Україні очікується поступове похолодання, але без опадів, температура повітря прогріється до +16. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко Facebook.

За її словами, з понеділка похолодання охопить всю територію України. 18 листопада протягом дня очікується +6 +11 градусів, на заході потеплішає до +12 +16 градусів.

"Надалі похолодання досягне нічних морозів та в середині тижня навіть ймовірно мінімально до -10 градусів у Луганській і Донецькій областях. Дощів не видно", - повідомляє синоптик.

У Києві в понеділок без опадів. Вночі температура повітря опуститься +1 +4 градусів, а вдень прогріється до +7.

"Надалі у столиці поступово буде холоднішати до нічних невеликим морозів, а вдень до +2 +5 градусів", - додала вона.

Нагадаємо, 18 листопада на більшості території України очікується туман. У зв'язку з ускладненням погодних умов видимість погіршиться до 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпеки.

Раніше в Українському Гідрометцентрі дали прогноз погоди на наступний тиждень. Синоптики прогнозують суттєве похолодання, а також прихід дощів в західні області. Ближче до 21 листопада на сході країни можливі нічні заморозки до -8 градусів.