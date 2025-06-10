ua en ru
Вт, 10 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Два года в семье: как изменился приемный сын Тимура Мирошниченко (видео)

Вторник 10 июня 2025 12:45
UA EN RU
Два года в семье: как изменился приемный сын Тимура Мирошниченко (видео) Тимур и Инна Мирошниченко с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Катерина Собкова

Юрист, блогерша и супруга известного телеведущего Тимура Мирошниченко Инна поделилась со своими подписчиками эмоциональным видео с приемным сыном Марселем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Как изменился Марсель

Дело в том, что вчера исполнилось 2 года, как они забрали из детдома мальчика, которого потом назвали Марсель.

"Ровно два года назад, 09.06.23 мы впервые увидели сына! Не "сложный случай" или "подумайте хорошо", а сына, потому что мы знали, что это он привел нас к себе. И все эти детали уже не имеют значения, потому что мы наконец нашли друг друга! Два года абсолютного счастья! Спасибо, что выбрал нас, сын! Рожденный сердцем", - отметила она в публикации.

Два года в семье: как изменился приемный сын Тимура Мирошниченко (видео)

Как изменился сын Мирошниченко за два года (скриншот)

Также она показала видео, на котором можно увидеть, как изменился ребенок. На первых кадрах Марсель напуганный и робкий, а уже через два года - активный и смелый ребенок, который переворачивает вверх дном всю квартиру.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Инны и Тимура Мирошниченко тут же принялись комментировать публикацию:

  • "Марсель - невероятный пример того, как любовь способна кардинально изменить человека. Он совсем другой. Не такой, как был раньше. Ребенок, который наслаждается этой жизнью, и заполняет пространство своим смехом и приколами"
  • "Ох и красавчик кучерявый"
  • "Удивительные вы, удивительный Марсель"
  • "Эти глаза говорят, что Марсель узнал, что такое быть в семье, расти в семье, где тебя любят. Счастливые глаза ребенка, который нашел свою семью"
  • "Боже, как изменился ребенок. Как же трудно знать, сколько еще ждут свою маму".

Два года в семье: как изменился приемный сын Тимура Мирошниченко (видео)

Сын Мирошниченко Марсель (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Сколько детей у Инны и Тимура Мирошниченко

Тимур и Инна поженились в 2018 году. В том же году у них родилась дочь Мия, а в 2020 году сын Марко.

После начала войны супруги решили усыновить ребенка. В 2023 году они забрали из житомирского детдома 2-летнего мальчика Марселя.

Он родился преждевременно и имел проблемы со здоровьем. Но это не испугало супругов - ему уже сделали несколько операций, он активно развивается. И даже начал говорить, несмотря на то, что врачи говорили, что у него будут проблемы с речью.

В 2023 году Инна заявила, что готова усыновить еще одного ребенка. В апреле 2024-го она стала официальной кандидаткой. По рекомендации экспертов семья искала девочку 8-10 лет без сложного социального прошлого.

Летом 2024 года Мирошниченко сообщили, что удочерили 8-летнюю Ангелину. Впервые они увиделись в Zoom - девочка тогда находилась в Польше, куда ее эвакуировали вместе с детдомом в начале вторжения РФ.

Два года в семье: как изменился приемный сын Тимура Мирошниченко (видео)

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Тимур Мирошниченко Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов