Ані Лорак закрутила роман з молодим незнайомцем: що про нього відомо

Ані Лорак приписують роман з саунд-продюсером відомого лейбла
Ані Лорак засікли з молодим незнайомцем, з яким скандальній українській співачці приписують стосунки. Про це пише Telegram-канал "Тільки нікому", який і опублікував спільні знімки ймовірних закоханих.
26-річного молодого чоловіка звуть Єгор Гліб, він саунд-продюсер лейблу Black Star і близький друг Єгора Кріда.
Ані Лорак засікли з новим коханим (колаж: Telegram-канал "Тільки нікому")
Єгор Гліб родом з України, раніше жив у Києві. За записами платформи Ask.fm, можна зрозуміти, що він близько дружить і Єгором Кридом.
Ані Лорак засікли з новим коханим (Єгор Крід і Єгор Гліб, фото: ask.fm)
Раніше в мережу злили відео, на якому Єгора помітили поряд з Кароліною. Він приїхав підтримати її на репетицію одного з концертів російських зірок.
Ані Лорак засікли з новим коханим (відео: YouTube/Саша Книголюбова)
За інформацією платформи Ask.fm можна визначити, що молодому чоловіку близько 26 років.
Ані Лорак засікли з новим коханим (Єгор Гліб, фото: ask.fm)
Також молодий чоловік публікував фото з дитиною, яку називає своїм сином. Щоправда про матір хлопчика інформація відсутня.
Ані Лорак засікли з новим коханим (Єгор Гліб з сином, фото: ask.fm)
Раніше повідомлялося, що Ані Лорак звільнила всю свою команду. Передбачається, що тепер вона почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Гліб є саунд-продюсером.
До речі, нещодавно в мережу потрапили весільні знімки Сергія Лазарєва. На них він позує біля вівтаря з ефектною брюнеткою.
Нагадаємо, раніше з'явилося доказ того, що між Ані Лорак і Лазарєв є стосунки.